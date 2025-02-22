Galatasaray maçı öncesi... Kasımpaşa'ya Nuno da Costa'dan kötü haber!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:11

Güncelleme: 22.02.2025 - 18:11

Kasımpaşa'nın tecrübeli santrforu Nuno da Costa, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Nuno da Costa, 86. dakikada VAR'da golün iptal edildiği pozisyonda rakibine yaptığı faul için sarı kart gördü.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

34 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta forma giyemeyecek.