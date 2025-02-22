Galatasaray maçı öncesi... Kasımpaşa'ya Nuno da Costa'dan kötü haber!

Kasımpaşa'da Nuno da Costa, Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray maçı öncesi... Kasımpaşa'ya Nuno da Costa'dan kötü haber!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:11

Kasımpaşa'nın tecrübeli santrforu Nuno da Costa, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Nuno da Costa, 86. dakikada VAR'da golün iptal edildiği pozisyonda rakibine yaptığı faul için sarı kart gördü.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

34 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta forma giyemeyecek.


Etiketler: #Nuno Da Costa #kasımpaşa #galatasaray

İlgili Haberler

Kasımpaşa'da 4 gollü gece! Beşiktaş'tan gösterişli geri dönüş!

Kasımpaşa'da 4 gollü gece! Beşiktaş'tan gösterişli geri dönüş!
Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Çok basit pozisyonlarda...'

Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Çok basit pozisyonlarda...'
Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'İyi ki Nesyri var'

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'İyi ki Nesyri var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler