Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Çok basit pozisyonlarda...'
Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçın tartışmalı pozisyonlarını beIN SPORTS'ta yorumladı.
5. dakikada Nuno Da Costa, ceza sahasına girmeden yerde kaldı. Devam kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Fred, yandan faul yapıyor. Faul ve sarı kart olmalıydı.
- Deniz Çoban: Umut vaad eden atak, faulle birlikte sarı kart görmesi gerekirdi.
- Bahattin Duran: Faul ve sarı kart olmalıydı.
Fred'in Hajradinovic'e müdahalesinde faul yeterli mi, kart gerekir mi?
- Bülent Yıldırım: Hakemin uyarmasını doğru buluyorum. Sarı kart vermemesini destekliyorum. Tam şekliyle kontrolsüz faul değil.
- Deniz Çoban: Kontrolsüz faul bu. Çok uzak mesafeden kayarak geldi. Hareketlerini durduramadı, rakibini düşürmedi. Ben ikaz değil sarı kart beklerdim.
- Bahattin Duran: Oyuncu planlayarak uzaktan geldi. Topla oynamaya çalıştı ama oynayamadı. Artık bu hareket kontrolsüze döndü. Faulle birlikte sarı kart daha doğru olurdu.
Amrabat ile Fall arasındaki ikili mücadelede faul kararı verildi Fenerbahçe lehine, karar doğru mu?
- Deniz Çoban: Burada faul yok. Top Amrabat'ın eline gelmiş ama düşerken geliyor. Penaltı yok.
- Bülent Yıldırım: Penaltı yok, Amrabat düşerken eline geliyor. Fall, Amrabat'ın sağ kramponunun arkasına vuruyor. Faul kararı doğru.
- Bahattin Duran: Omuz omuza pozisyonda devam doğru ama Amrabat pozisyon aldı, Fall'ın kramponu Amrabat'ın ayağına geldi. Faul kararı doğru.
Yasin Özcan'ın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Devam, bir ihlal yok.
- Deniz Çoban: Ben faul diyorum. Fred, top geçtikten sonra rakibinin ayağının ucuna bastı. Bu dakikaya kadar Fred'i uyardı, burada sarı kart göstermeliydi. Oyun kurallarını sürekli ihlal etti.
- Bahattin Duran: Bu pozisyon benim için faul.
HAKEMİN KARNESİ
- Deniz Çoban: 27 faul, 2 sarı kart verdi. Ali Şansalan, çok basit pozisyonlarda düdükler çaldı. Maçın kaderini değiştirecek kritik hatalar yapmadı. Oyuncular birbirlerine, hakeme karşı saygılıydı.
- Bülent Yıldırım: Bir hakem için herhangi bir takımda, çok uzun süre görev alamadığınız zaman hiç hata yapmayın diye baskı hissedersiniz. Şanssız geçen bir maçınız olmuştur, uzun süre o takımın maçına atanmayıp yeniden atandığınızda 'Allahım benlik bir şey olmasın, sorunsuz bu maçı bitireyim' dersiniz. Bu sizi dengeli, nötralinize halinizden bir parça uzaklaştırabilir. Ali Şansalan da onun stresini yaşamış olabilir. Birkaç faulde hatası olabilir. Şanslı bir akşamdı onun adına. Hakem denilmeden maçı bitirdi.
- Bahattin Duran: Ali Şansalan'ın faul kararlarında isabet oranı çok yüksektir. Önceki Ali Şansalan performansından uzaktı. Geneli değiştirmez bu. Siyah beyaz pozisyon olmadı, bu da hakem için şanstı.
Etiketler: #hakem #fenerbahçe #kasımpaşa
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