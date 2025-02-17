Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: 'İyi ki Nesyri var'
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
"İYİ Kİ NESYRİ VAR"
Hilmi Türkay: Anderlecht maçında övdüğümüz F.Bahçe, Kasımpaşa karşısında yine herkesi yanılttı. Sarı-Lacivertliler bir iyi, bir orta, bir vasat. Bakalım ne zaman en iyi olacak? F.Bahçe, Nesyri’nin golüne kadar Kasımpaşa kalesine gidemedi. Ama rakibinin 3 net gollük pozisyonu vardı. Bunlardan biri veya ikisi gol olsa maç ilginç bir hal alabilirdi. Fred’in asistinde Nesyri perdeyi açtı. İyi ki Nesyri var. Sonra Oğuz farkı 2’ye çıkardı. “F.Bahçe kazandı” derken Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Ardından kaleci Gianniotis öyle iki kritik top çıkardı ki... Devamında Kasımpaşa 2 gol kaçırdı. Ve Nesyri bir kez daha sahne aldı, skoru 3-1 yaptı, SarıLacivertliler derin bir oh çekti! G.Saray’la farkı 3’e indiren Kanarya, bugün rakibinin puan kaybını bekleyecek, ardından da 24 Şubat’taki derbide Aslantepe’ye galibiyet için çıkacak. (Cumhuriyet)
"FENERBAHÇE'Yİ 3-6-2 OYNATAN ADAM: DZEKO!"
Uğur Meleke: Fenerbahçe’nin yeni taktiğinin kalbi, beyni, her şeyi Dzeko. Onun sahada olmadığı 60 dakika boyunca oyun kurulumu aksadı. Hatlar arası bağlantı zayıfladı. Topu ayağına alanın kafası karıştı, zira sahada herkesin ilk pas opsiyonu olmayı başaran Dzeko yoktu bir saat boyunca. Boşnak yıldız, Fenerbahçe’nin hem en iyi orta saha oyuncusu, hem de en iyi forveti. Onunla adeta 3-6-2 oynuyor Fenerbahçe. Onsuzsa rakamlar anlamsızlaşıyor. Oyun sıradanlaşıyor. Sahadaki herkesin gözleri onu arıyor adeta.
Dünkü bol gelgitli ve bol eğlenceli maçın kahramanı elbette Nesyri idi. Fenerbahçe’nin neredeyse her hücum aksiyonunun içinde var. Kafasıyla, ayağıyla, savunma arkası koşularıyla, bitmeyen enerjisiyle dünün de başrolündeydi Faslı santrfor. Tabii ki Dzeko girdikten sonra onun da veriminin arttığının altını çizmek gerek. (Hürriyet)
"NESYRİ'Yİ BEĞENMEYENLER GERÇEĞİ GÖRMÜŞTÜR"
Ömer Üründül: İlk 21 dakika maçın kaderiydi. Bu bölümde oyunu tek başına domine eden Kasımpaşa'ydı. Üç de net gol kaçırdılar. Sonra bir uzun topta defansın yaptığı hata sonucu, En-Nesyri'nin kaliteli golü geldi. Bu gol, takımın çehresini değiştirdi.
Çok deneyimli bir santrfor olan Dzeko'nun yanında mükemmel bir forvetin daha var. Herhalde Nesyri'yi beğenmeyenler gerçeği görmüşlerdir. Hatta yalnız kafa golü atabiliyor, dribblingi yok diyenler de vardır. Dün gece bunlara da sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca bir şeyi daha iddia ediyorum, şu anda Avrupa'da Nesyri gibi müthiş yükselip kafa vuran santrfor yok. (Sabah)
"PAZARTESİYE MESAJ VERDİLER"
Gürcan Bilgiç: Her şey aleyhlerineyken Fred'in derin pasında En-Nesyri ilk pozisyonda, ilk golü attı. Maçın havası değişti, takıma güven geldi ve Mourinho'nun sezon başından beri belirttiği "defansif kültüre" geri döndüler."Skor bende, top da bende olsun" taktiği bu. Santrforları soğuk havada üşütecek kadar topu bir sağa-bir sola dolaştırmaya başladılar.
Kasımpaşa golü Fenerbahçe defans kalabalığı içinde, sezon başı sarsaklığının devamında gerçekleşti. Fenerbahçe gollerinin kendi sahasında hızlı hücumlarla olması da ilginç.
Kadıköy tribünleri maçı Galatasaray ile oynuyormuş gibi seyrettiler, final derbisi öncesi tüm takımı tribünlere getirerek, pazartesiye mesajlarını verdiler. Zor gece İtalyan usulünün devamı, En-Nesyri'nin gol şovu, galibiyet serisinin devamıyla bitti. (Sabah)
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