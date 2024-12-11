Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray taraftarına flaş çağrı: 'Avrupa Ligi finali için...'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, kulüp dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli yıldız Avrupa ve Süper Lig'deki şampiyonluk hedefinden bahsetti.
Galatasaray Dergisi'ne konuşan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılıların hedeflerine dair konuştu. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara bir de Avrupa Ligi finali için çağrıda bulundu.
Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları şöyle:
"HER ZAMAN KENETLENELİM"
"Galatasaray taraftarıyla çok büyük bir aileye sahip oldum. Her başarıya ulaşma şansımızın olduğunu gördüm. Bitmeyen hedeflerim var artık...Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz, birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel."
"GOLÜ KOVALAMAYI, O HAZZI SEVİYORUM"
"Geçmişte de stoper oynadım. Ama hep golü sevdim. Sol bek oynatıldığım dönemler de oldu ama sevdiğim pozisyon stoper diyebilirim. Ama gol atmayı, golü kovalamayı, o hazzı çok seviyorum... Golden sonra taraftarımıza koştuğumuzu görmek beni daha da motive ediyor."
"RAKİBE GÖRE OYNAMAK BİZE GÖRE DEĞİL"
"Büyük, küçük maç ayırmadan her maça çok iyi konsantre oluyoruz. Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her maçta kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil."
"BİRÇOK AVRUPA TAKIMINDAN İLGİLER GELDİ"
"Konyaspor’da A takıma çıktığım dönemlerde de Avrupa söylentileri hep olmuştu. Galatasaray’daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımından ilgiler geldi. Galatasaray’da daha hedeflerim var. Bu hikâyenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Sadece Abdülkerim olarak değil, takım olarak Avrupa’da hedefimize odaklandık. Ama İtalya favori liglerimden."
ŞAMPİYONLAR LİGİ Mİ, DÜNYA KUPASI MI?
"Bir çocuğa sorulan ‘’anneni mi, yoksa babanı mı daha çok seviyorsun?’’ gibi oldu bu soru. İkisini de istiyorum."
90. DAKİKADA ÇİZGİDEN TOP ÇIKARMAK MI, SON SANİYE GOLÜ ATMAK MI?
Kesinlikle son saniye golü atmak.
GERİDEN GELİP KAZANMAK MI, GOL YEMEDEN KAZANMAK MI?
Defans oyuncusu olarak gol yemezsek mutlu olurum. Geriden gelmeyelim kimseyi strese sokmayalım.
LİG ŞAMPİYONLUĞU MU, UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU MU?
Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı’na erken rezervasyona çağırıyorum.
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