Galatasaray'da Yener İnce'den sakatlık açıklaması: Osimhen, Barış Alper, Abülkerim, Jakobs...
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan dört futbolcuyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce'den önemli açıklamalar geldi.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumlarıyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.
'SAHA ÇALIŞMALARININ DEVAM ETMESİ LAZIM'
Yener İnce, aşil tendonun sorun olan Ismail Jakobs'un iyi durumda olduğunu belirterek "Maç performansını görebilmemiz için saha çalışmalarının devam etmesi lazım" dedi.
Abdülkerim Bardakcı'yı özel iğnelerle sahada tuttuklarını belirten İnce, maç programının yoğun olması sebebiyle futbolcunun da risk aldığını ve sahalara erken döndünüğü ifade etti.
DURUMUNA MAÇ MAÇ BAKILACAK
Barış Alper Yılmaz'ın çok ciddi bir sakatlık riskinden döndüğünün altını çizen Yener İnce, futbolcunun dizinde bir esneme ve ayak bileğinde de yaralanma olduğunu belirterek, durumuna maç maç bakacalarını dile getirdi.
İnce, Victor Osimhen'in arka adalesinde bir gerllme yaşandığını ve tedavisinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.
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