Galatasaray maçı sonrası... Dzeko'dan flaş paylaşım!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi.
Sarı lacivertli futbolcu, Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı.
Dzeko, sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı.
İşte Edin Dzeko'nun paylaşımı:
Etiketler: #Edin Dzeko #galatasaray #fenerbahçe
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