Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında İngiliz ekip Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı başlıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
29 Kasım Çarşamba günü oynanacak zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Temsilcimiz Galatasaray, grupta oynadığı son maçta Bayern Münih deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Manchester United ise deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'a 4-3 mağlup olmuştu.
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