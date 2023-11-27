Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında İngiliz ekip Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:52
Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı başlıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

29 Kasım Çarşamba günü oynanacak zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, grupta oynadığı son maçta Bayern Münih deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Manchester United ise deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'a 4-3 mağlup olmuştu. 


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