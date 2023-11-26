Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Karabasan gibi üstüne çöktüler'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 26.11.2023 - 10:40

Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray’ın sahada bu kadar ışıldamasının bir nedeni de oyunun ilk yarısında Alanyaspor’un “Biz şöyle kendi halimizde biraz top çevirip gideceğiz” ruh hali… Onların tutukluğu, Fatih Tekke’nin müdahalesi sonrası ikinci yarıda ciddi kontrataklara yerini bıraksa da Galatasaray artık öyle bir hız almış durumda ki, durdurmak mümkün olmuyor. Tabii o denkleme bir de Muslera faktörünün eklendiğini belirtelim. Galatasaray Icardi (37), Mertens (45 ve 59) ve Zaha (70) ile 4 gollü 3 puanlı galibiyetini tam takım, tam performansla kazanıyor ve bu moralle gözünü Şampiyonlar Ligi’ne dikiyor… (Cumhuriyet)

"TIPKI THOMAS MÜLLER GİBİ"

Uğur Meleke: "Eğer bir takım Galatasaray’ın karşısına ‘oyunu hızlandırmamak için’, ‘geride maaile kapanıp boşluk vermemek için’ çıkıyorsa, orada çözüm üretici genelde Mertens oluyor. Almanlar’ın Thomas Müller için kullandığı bir tabir var, ‘raumdeuter’ diye. Alan/ boşluk yorumlayıcı anlamına geliyor bu terim. Bu sezon Galatasaray’da Mertens’in rolü iki sebeple Müller’e benziyor: 1) Yaşı artık belli bir seviyeye geldi. Tüm müsabakalarda oynamıyor, gücü 90 dakikaya yetmeyebiliyor. Ancak ona ihtiyaç olduğunda hep orada. Hep hazır. Ve problem çözüyor. 2) Mertens de aynen Müller gibi mobil oynuyor. İkinci santrfor rolünde statik kalmıyor, hareket ediyor. Ve bu hareketliliğin de temelinde bir mantık var. Sahayı yorumluyor, hangi bekin üzerine oynaması gerektiğini, kimin arkasına koşu yapabileceğini süzüyor. Ona göre seçiyor boşluğunu. Dün fırsatı Alanya’nın solunda gördü. Sağa yakın oynadı, sürekli orayı yokladı. Birinci golü oradan attırdı, üçüncüyü oradan attı. Dördüncüde de akıllı bir çapraz koşusu var. 3 gün sonra sezonun en kritik maçını oynayacak Galatasaray için Dries Mertens’in bu formu olumlu bir haber bence" (Hürriyet)

"KARABASAN GİBİ ÇÖKTÜLER"

Osman Şenher: "Milli ara Galatasaraylı futbolculara ilaç gibi gelmiş. Icardi, sakatlığını atlatmış, geçen sezonki fizik gücünü geri kazanmış. Çok istekliydi, gol attı, asist yaptı. Uzun zamandır yedek kulübesinde çile dolduran Mertens şu anda sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki oyunu en iyi okuyan isim konumunda. O da iki gol attı, bir asist yaptı... Arkadaşlarıyla pas alışverişi, boş alan koşuları... 74 dakika sahada kaldı, Icardi ile beraber takımın en iyileriydi. Karabasan gibi Alanyaspor’un üstüne çöktüler. Sonuçta Manchester United maçı öncesi Alanyaspor karşısında alınan farklı galibiyet Galatasaray’a büyük moral oldu." (Milliyet)

Levent Tüzemen: "Milli takım arası Galatasaray'a fazlasıyla yaramış. Teknik direktör Okan Buruk, kendi ayarlarına dönmüş, çok maç oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirip bir hayli kilo veren Tanguy Ndombele'yi ilk 11'e koydu. Ziyech&Tete kulübede otururken Barış Alper sağ kanatta görev yaptı. Ama en önemlisi Galatasaray'ın 10 numarası, gülen yüzü, arkadaşlarına sürekli enerji veren Mertens geri döndü. İcardi iyileşti, golle yeniden tanıştı, 2 asist yaptı. Mertens, iki mükemmel gol atarken İcardi'ye de asist yaptı. Sahada sadece Galatasaray oynadı." (Sabah)

"GÜLE OYNAYA KAZANDI"

Ömer Üründül: "Galatasaray Alanya karşısında güle oynaya farklı bir skorla 3 puanı aldı. Galatasaray maça beklendiği gibi iç sahadaki alışılmış önde baskıyla başladı. Buna karşılık Alanyaspor alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyordu. Ancak kazandıkları topları anında kaybetmeleri, aut atışlarını kullanırken riskli paslarla çıkmak istemeleri Galatasaray'a karşı adeta intihar etmek demekti. Çok büyük baskı altında kaldılar. Galatasaray zaten ilk devrede 2 gol ile işi bitirdi. 2. yarıda aynı baskı devam etti. Arka arkaya tehlikeler yarattılar ve 2 gol daha buldular. Galatasaray genç takımıyla idman maçı yapsa bu kadar rahat oynayamazdı." (Sabah)

Serkan Korkmaz: "Icardi, Mertens, Zaha... Sarı kırmızılılar kâğıt üstünde dehşet saçan, sahadaysa nefes aldırmayan forvet hattıyla dün akşamki maçı rahat kazandı. Alanya karşısındaki Galatasaray'ı izleyince iyice emin oldum ki; Kerem Zaha'yı kesemez. Dünkü gollerinin ardından Mertens'i de yoruldukça keser gibi duruyor. Okan Hoca'nın çarşamba günlü on birinde en çok merak ettiğim şey Mertens'in olup olmayacağı. United maçı öncesi Alanya karşısında "ne olursa olsun bu maçı alacağız" inancı başlama vuruşundan itibaren hakimdi. Abdülkerim sakatlığı nedeniyle oynamadı ama United karşısında forma giyecektir. Esas endişe verici olan Davinson'un sakatlanarak çıkması oldu. Umarım Şampiyonlar Ligindeki kritik maçta sahadaki yerini alır. Sezonun en önemli maçlarından birinin arifesinde farklı kazanan Cimbom, çarşamba günü tribüne geleceklerin hevesini iyice kabarttı. United karşısına maçın favorisi olarak çıkmak az buz iş değil..." (Fotomaç)

"ARJANTİN'DEN ÇAĞRILABİLİR"

Güntekin Onay: "Mertens ve Icardi çok özel oyuncular. Kariyerleri başarılarla dolu, çok parlak. Şunu da düşünmeden edemiyoruz, Arjantin'i Dünya Kupası'nda da izledik, Messi'nin etrafında kurulmuş bir takım ama Martinez, Alvarez, hücumda ona yardım ediyordu. Onun dışında Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Mac Allister gibi üç tane sert orta sahayı arkaya koymuş, bu şekilde Messi'nin becerisiyle sonuca giden bir takım görüntüsündeydi. Icardi bu takımda oynayabilir mi, diye düşünmüşüzdür. Bence oynayabilir, Arjantin'de çağrılabilir."

Tugay Kerimoğlu: "Manchester United maçında ben olsam Mertens ile 11'de başlarım. Oyuncu her anlamda fayda sağlıyor. Icardi'nin koşularını, Zaha'nın driplinglerini çok iyi ayarlıyor. Geçtiğimiz sezonun katkılarını da göz ardı edemeyiz. O dönemde takımın bu şekilde katkı vermesinin sebebi Mertens'ti. Ndombele eksiklerini tamamlarsa Torreira-Ndombele ikilisi rakiplerine çok sıkıntı yaratır."