Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı
Galatasaray yönetimi, 27 Kasım günü 13.00'te hakem kararları hakkında olağanüstü toplantı yapacak.
Galatasaray yönetimi, Süper Lig'deki hakem kararları hakkında toplantı yapma kararı aldı.
Yönetim, 27 Kasım günü saat 13.00'te olağanüstü toplanacak.
Toplantının ana maddelerinin Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçındaki hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olması bekleniyor.
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