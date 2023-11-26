Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı

Galatasaray yönetimi, 27 Kasım günü 13.00'te hakem kararları hakkında olağanüstü toplantı yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 23:01
Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı
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Galatasaray yönetimi, Süper Lig'deki hakem kararları hakkında toplantı yapma kararı aldı. 

Yönetim, 27 Kasım günü saat 13.00'te olağanüstü toplanacak.  

Toplantının ana maddelerinin Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçındaki hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olması bekleniyor. 


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