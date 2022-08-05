Galatasaray Marcao'nun yerini Pablo Mari ile doldurmak istiyor
Kadrosuna bir sol stoper daha katmayı planlayan Galatasaray'da hedef, ismi Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in İspanyol savunmacısı Pablo Mari oldu.
Marcao'yu 15 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya satan Galatasaray, Marcao'nun yerini Pablo Mari ile doldurmayı hedefliyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Uruguaylı 6 numara Torreira'nın transferini bitirmek için çabalarken gözüne Arsenal'den Pablo Mari'yi de kestirdi.
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, İngilizlere göre oyuncunun İtalya'dan da birçok talibi var.
OYNAMAK İSTİYOR
2020 Ocak ayında Flamengo'dan Arsenal'e kiralanan Mari'nin, bonservisi 1 Temmuz 2020 yılında kulubü Flamengo'dan alındı. Ancak geçen 1.5 sezonda İspanyol teknik direktör Arteta'nın ilk tercihlerinden olamayan İspanyol savunmacı, geçen sezonun devre arasında Udinese'ye kiralık olarak gitti.
Serie A ekibinde 15 maçta forma giyen futbolcu 2 gollük de skor katkısı sağlasa da İtalyan ekibi tarafından bonservisi alınmadı ve İngiltere'ye döndü.
Londra kulübünde beşinci stoper konumuna düşen Mari, forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.
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