Marsilya - Galatasaray maçında meşaleler nedeniyle oyun durdu

30 Eylül 2021 Perşembe, 22:40

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Marsilya deplasmanına konuk oluyor.

Karşılaşmanın 39. dakikasında tribünlerden atılan ses bombası ve meşaleler sebebiyle oyun durdu.

Tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle maç, yaklaşık 2 dakikadır oynanmıyor. Fatih Terim, Galatasaray tribünlerine giderek 'Sakin olun' işareti yaptı. Marseille tribünü ise seri şekilde ses bombası atmaya devam ediyor.

Ayrıca stattan, "Sakin olalım' şeklinde Türkçe anons yapıldı.

Muslera ve Payet birlikte iki tribünün kesiştiği yere giderek kendi tribünlerine seslendiler. İki oyuncu da tribünlerinden sakin olmalarını istedi.



