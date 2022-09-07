Galatasaray Mathias Ross transferini resmen duyurdu!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Danimarkalı stoper Mathias Ross'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray 21 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Ross için AaB Aalborg ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar transfer için görüşmelere başlandığını da açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.
Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı.
DAHA 21'İNDE 104 PROFESYONEL MAÇ
Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.
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