Galatasaray, Yusuf Demir'i resmen açıkladı!
Süper Lig ekibi Galatasaray, genç futbolcu Yusuf Demir ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı ve anlaşma sağladı. Galatasaray, transfer için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
19 yaşındaki futbolcu transferi tamamlamak adına bu gece 23.00 sularında İstanbul'a gelecek ve ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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