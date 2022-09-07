Galatasaray, Yusuf Demir'i resmen açıkladı!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 22:38

Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı ve anlaşma sağladı. Galatasaray, transfer için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.



19 yaşındaki futbolcu transferi tamamlamak adına bu gece 23.00 sularında İstanbul'a gelecek ve ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacak.