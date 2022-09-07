Galatasaray'dan Juan Mata harekatı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İspanyol futbolcu Juan Mata ile anlaştığı ileri sürüldü.
Galatasaray, transferde harekete geçti. Transferin son günlerinde adeta ayağa kalkan sarı-kırmızılılarda sırada Juan Mata var.
Galatasaray, iddiaya göre Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon Euro ücret alacak.
Galatasaray'ın, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçtiği kaydedildi.
Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giyen Mata'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
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