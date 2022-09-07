Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen duyurdu!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli golcüyü satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kiraladı. PSG ile yapılan anlaşmaya gereği Fransız devi, Icardi'nin yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmını ödemeye devam edecek.
Arjantinli golcü, bu gece transferi resmiyete dökmek adına İstanbul'da olacak.
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