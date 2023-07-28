Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor: Arjantin-İstanbul uçağı havalandı!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:27

Güncelleme: 28.07.2023 - 09:29

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye kavuşuyor.

Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle Galatasaray'a erken katılamayan Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Mauro Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00:00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

WANDA NARA DUYURMUŞTU

Yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara, perşembe günü Galatasaray taraftarını sevindiren mesajı paylaşmıştı. Nara sosyal medya hesabından bir soruya verdiği cevapta İstanbul'a gideceklerini duyurmuştu.

"3 YILLIK İMZA ATTI"

Fransız merkezli L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

MAURO ICARDI KİMDİR?

Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.