Galatasaray'da Victor Nelsson paniği

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:03

Galatasaray'da Victor Nelsson'un, Zalgiris Vilnius deplasmanında çok kötü performans sergilemesi endişe yarattı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, "Victor belki geçtiğimiz sezondan itibaren en kötü maçlardan birini oynadı" diyerek eleştirdiği Danimarkalı oyuncu, kafaları karıştırdı.

KALMA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Geçen yaz Sevilla'dan teklif alan ama kulübün istediği yüksek bonservis nedeniyle takımda kalan 25 yaşındaki oyuncuya zam yapılmış ve devre arasında da kalması sağlanmıştı.

Milliyet'in haberine göre, bu yaz gitmesine kesin gözüyle bakılan Nelsson için istenen tekliflerin kulübe ulaşmaması ile beraber çıkış maddesinin 25 milyon Euro olması, kalma ihtimalini güçlendirdi.

OKAN BURUK ÖZEL GÖRÜŞECEK

Kamp döneminde zaman zaman mutsuz olduğu iddia edilen Nelsson'un takımda kalmasını isteyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, memnun olmadığı oyuncuyla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Diğer taraftan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un da yine Nelsson ile görüşerek bir sorun olup olmadığını öğrenmeye çalışacağı belirtildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.