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LeBron James kararını verdi: Los Angeles Lakers'ta yol ayrımı!

LeBron James kararını verdi: Los Angeles Lakers'ta yol ayrımı!

30.06.2026 19:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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LeBron James kararını verdi: Los Angeles Lakers'ta yol ayrımı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızı 41 yaşındaki ABD'li oyuncu LeBron James'in gelecek sezon Los Angeles Lakers forması giymeyeceği kaydedildi.
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LeBron James, Los Angeles Lakers ile yollarını ayırma kararı aldı.

ABD'li basketbolcunun temsilcisi Rich Paul, ESPN'e yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun 2026-2027 sezonunda NBA kariyerine devam edeceğini ancak Los Angeles Lakers forması giymeyeceğini resmen bildirdi.

Haberde, LeBron James tarafının Lakers yönetimine "yollarına onsuz devam edebilecekleri" mesajını ilettiği ifade edildi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİ REDDETMİŞTİ

Daha önce basına yansıyan bilgilere göre LeBron James'in, Lakers'ın yeni sözleşme veya serbest oyunculuk sürecine dair tüm görüşme taleplerini reddettiği ve kulüple iletişime geçmediği aktarılmıştı.

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LeBron'un geleceğiyle ilgili kararını ağustos ayına kadar bekletebileceği iddialarına rağmen ABD'li yıldız, serbest oyuncu dönemi başlamadan hemen önce ayrılık kararını verdi.

YENİ ADRESİ İÇİN İDDİALAR

LeBron'un yeni takımı henüz belli değil; ancak NBA çevrelerinde Golden State Warriors en güçlü aday olarak görülüyor.

Warriors'ın Draymond Green'in oyuncu opsiyonunu reddetmesi de dahil finansal esneklik kazanmak için bazı hamleler yaptığı ve LeBron'un yanı sıra Anthony Davis için de bir ticaret planı üzerinde durulabileceği iddia ediliyor.

BRONNY JAMES DURUMU

LeBron'un ayrılığı sonrası, oğlu Bronny James'in Lakers'taki geleceği de merak konusu oldu.

Bronny'nin mevcut kontratı garanti altına alındığı için, babasından bağımsız olarak önümüzdeki sezon da Lakers kadrosunda yer alması bekleniyor.

İlgili Konular: #nba #LeBron James #Los Angeles Lakers

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