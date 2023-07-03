Galatasaray Milot Rashica için bonservis pazarlığında!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:12

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:28

Galatasaray, şampiyonlukta pay sahibi olan oyuncusu Milot Rashica’yı yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Geçen sezon Norwich’ten kiralanan Kosovalı futbolcuya Almanya’dan ve İngiltere’den teklifler var. Ancak Rashica kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor. Kanat oyuncusu, bu talebini Norwich kulübünün yetkililerine iletti.

Milot Rashica

ERDEN TİMUR TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Norwich’in peşin istediği 7 milyon Avro’luk bonservis bedelini yüksek bulan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bu rakamı 4 milyon Avro seviyesine çekmek için temaslarını sürdürüyor.

Rashica şampiyonluktan sonra İstanbul’dan ayrılırken, yeni sezonda stattan bir loca almak istediğini, hatta Gomis’ten boşalan bölüme talip olduğunu yöneticilere söylemişti.