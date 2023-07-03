Galatasaray stat sponsorluğunun bedelini açıkladı!
Galatasaray Spor Kulübü, Rams Global şirketi ile imzaladığı stat isim sponsorluğunun ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, stat sponsorluğu için Rams Global şirketi imzalanan sözleşmenin ayrıntılarını paylaştı.
KAP'a yapılan bildirime göre, gelecek sezon şirketin Galatasaray'a ödeyeceği bedel 213.600.000,00 TL + KDV olarak belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV ( ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."
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