Galatasaray stat sponsorluğunun bedelini açıkladı!

Galatasaray Spor Kulübü, Rams Global şirketi ile imzaladığı stat isim sponsorluğunun ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:49
Galatasaray stat sponsorluğunun bedelini açıkladı!
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Galatasaray, stat sponsorluğu için Rams Global şirketi imzalanan sözleşmenin ayrıntılarını paylaştı.

KAP'a yapılan bildirime göre, gelecek sezon şirketin Galatasaray'a ödeyeceği bedel 213.600.000,00 TL + KDV olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV ( ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."


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