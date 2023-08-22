Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Norveçli ekip Molde ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım Molde maçının kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:56
Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yeni transferlerden Mateus Tete ve Kerem Demirbay yer aldı.

Wilfried Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası ve Hakim Ziyech ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı. 

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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