Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün yeni adresi belli oluyor
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün transferi konusunda sarı-kırmızılı takım ile her konuda anlaştığı kaydedildi.
Galatasaray, Yunus Akgün’ün transferi için Leicester City’le anlaştı.
23 yaşındaki futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz kulübüne kiralanacak. Bu sezonu Leicester’da kiralık geçirecek Yunus için zorunlu opsiyonun devreye girmesiyle sarı-kırmızılılar 9 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray’ın bu sezon için alacağı kiralama bedeli ise 600 bin Euro olacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Akgün, İngiliz ekibiyle 5 yıllık anlaşmaya vardı.
İNGİLTERE'YE GİDİŞİ ERTELENDİ
Leicester salı günü Yunus Akgün’ü İngiltere’ye götürmek istiyordu. Ancak Galatasaray’ın yeni transferi Tete’nin lisansının yetişmemesi üzerine teknik direktör Okan Buruk, Yunus’u Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki Molde karşılaşmasının kadrosuna aldı.
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