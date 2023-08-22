Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün yeni adresi belli oluyor

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:21

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:21

Galatasaray, Yunus Akgün’ün transferi için Leicester City’le anlaştı.

23 yaşındaki futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz kulübüne kiralanacak. Bu sezonu Leicester’da kiralık geçirecek Yunus için zorunlu opsiyonun devreye girmesiyle sarı-kırmızılılar 9 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın bu sezon için alacağı kiralama bedeli ise 600 bin Euro olacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Akgün, İngiliz ekibiyle 5 yıllık anlaşmaya vardı.

İNGİLTERE'YE GİDİŞİ ERTELENDİ

Leicester salı günü Yunus Akgün’ü İngiltere’ye götürmek istiyordu. Ancak Galatasaray’ın yeni transferi Tete’nin lisansının yetişmemesi üzerine teknik direktör Okan Buruk, Yunus’u Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki Molde karşılaşmasının kadrosuna aldı.