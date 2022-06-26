Galatasaray, Morgan Sanson'ı transfer listesine aldı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villla'da forma giyen Morgan Sanson'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
Teknik direktör Okan Buruk'la anlaşmasının ardından son olarak Konyaspor'dan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde Aston Villa forması giyen Morgan Sanson bulunuyor.
GALATASARAY'DA HEDEF MORGAN SANSON
TRT Spor'da yer alan habere göre; listesinde birçok isim bulunan sarı kırmızılılar, Aston Villa'da görev yapan Morgan Sanson'un transferine öncelik vermiş durumda. Önümüzdeki günlerde Fransız orta saha için İngiliz kulübüne resmi teklifin yapılacağı da gelen haberler arasında.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 10 maçta Aston Villa forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 359 dakika sahada kaldı.
MORUTAN'IN KİRALANMASI GÜNDEMDE
Diğer yandan Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Olimpiu Morutan'ın kiralanması gündemde.
23 yaşındaki futbolcunun gelişiminin yakından takip edilmesi için Spor Toto Süper Lig veya TFF 1'inci Lig'den bir takıma gönderilebilir.
Galatasaray formasıyla 26 lig maçına çıkan Rumen futbolcu, 3 kez fileleri sarstı 3 de gol pası verdi.
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