Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısında seride 1-0 öne geçti

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i mağlup ederek 1-0 öne geçti.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 22:10
Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısında seride 1-0 öne geçti
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Anadolu Efes karşısında maça oldukça etkili başlarken, ilk periyodu 18-16, devreyi de 43-34 önde bitirdi.

3. periyotta rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son çeyreğe 79-51 önde girdi.

4. periyotta farkı iyice açan sarı-kırmızılı ekip salondan 105-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki serinin 2. maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.


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