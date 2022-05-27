Galatasaray Nef, Anadolu Efes karşısında seride 1-0 öne geçti
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i mağlup ederek 1-0 öne geçti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Anadolu Efes karşısında maça oldukça etkili başlarken, ilk periyodu 18-16, devreyi de 43-34 önde bitirdi.
3. periyotta rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son çeyreğe 79-51 önde girdi.
4. periyotta farkı iyice açan sarı-kırmızılı ekip salondan 105-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
İki takım arasındaki serinin 2. maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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