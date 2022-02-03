Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 99-97 yendi
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında konuk olduğu CSKA Moskova'yı uzatma sonunda 99-97'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti.
Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden maçı kazanan lacivert-beyazlı takım, bu sezon 11. galibiyetini elde etti. Rusya temsilcisi ise 9. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Emilio Perez (İspanya)
CSKA Moskova: Hackett 31, Milutinov 4, Shved 6, Kurbanov 5, Voigtman, Clyburn 19, Grigonis 20, Lundberg 2, Bolomboy 7, Ukhov, Antonov 3, Ivlev
Anadolu Efes: Beaubois 22, Shane Larkin 26, Pleiss 9, Micic 16, Singleton 3, Simon 4, Moerman 7, Dunston 12, Bryant, Erten Gazi
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Çocuklar tarikat kurslarından çıktı
- Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: 56 şehir alarmda
- Uğur Şahin iddiaları doğruladı
- Bakanlık kasasından milyarlar akacak
- 'Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız?'
- Hollanda'da kültür sanata ek destek
- Hastanenin maliyeti yarıya yarıya düşük gösterilmiş
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- Galatasaray'a 'Gedson' çalımı
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'