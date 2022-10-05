FIFA, Bursaspor'a transfer yasağı uyguladı!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'a iki dönem boyunca kalıcı transfer yasağı verildiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü; Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov ve Luka Capan'ın sözleşmelerinde yapılan ihlaller sebebiyle FIFA'nın kulübe 2 dönem transfer yasağı cezası verdiğini açıkladı.
Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği , borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS'a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır."
TARİHİNDE İLK KEZ 2 KÜME AŞAĞIDA
2009/10 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, mali sorunlar nedeniyle önce 1. Lig'e, ardından 2. Lig'e düştü.
Bursaspor, bu sezon mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takım içinde 15. sırada ve küme düşme hattı içerisinde yer alıyor.
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