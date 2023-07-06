Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'i transfer etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Samet Geyik'i kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:51
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'i transfer etti
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, yerli oyuncu kadrosunu ligimizin değerli isimlerinden Samet Geyik'i transfer ederek güçlendirdi. İki yıllık anlaşma imzaladığımız 2,06 metre boyundaki tecrübeli oyuncumuza Galatasaray çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. Yeni evine 'hoş geldin' Samet Geyik" ifadeleri kullanıldı.

Milli basketbolcu, geçen sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.


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