Galatasaray Nef, Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son iki sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren uzun oyuncu Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray Nef, Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, yerli rotasyonunu son iki sezondur Pınar Karşıyaka forması ile ligimizde mücadele eden uzun oyuncu Mahir Ağva ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak güçlendirdi. Yeni oyuncumuza Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, aynı zamanda 26 Haziran (bugün) doğum günü olan oyuncumuza başarılarla dolu nice seneler diliyoruz."
Galatasaray Nef'e hoş geldin & iyi ki doğdun Mahir Ağva #HereComeTheLions @M_Agva6— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) June 26, 2022
Detaylı bilgi için; https://t.co/eOmrbvgZHw pic.twitter.com/LfcRYdPABq
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