Galatasaray Nef, MHP Riesen ile karşılaşacak
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu ilk maçında yarın MHP Riesen ile karşılaşacak.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olacak.
Ludwisburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk turunda mücadele ettiği E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı.
MHP Riesen ise organizasyonun ilk turunda yer aldığı A Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider bitirdi.
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