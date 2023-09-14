Galatasaray Nef - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Nef, Antalya'daki hazırlık kampında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonu öncesi takımlar hazırlık maçları yapmaya devam ediyor.
Zvezdan Mitrovic yönetimindeki Galatasaray Nef, Antalya'daki hazırlık maçında Ufuk Sarıca'nın ekibi Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.
GALATASARAY - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Cosmos Sports Center'da oynanacak karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.
GALATASARAY - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık mücadelesi Sportstv kanalından naklen yayımlanacak.
Galatasaray Nef, Antalya'daki hazırlık kampındaki bir sonraki maçında 16 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka ise 15 Eylül Cuma günü Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak.
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