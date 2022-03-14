Galatasaray Nef Stadyumu'nun son durumunu paylaştı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartları sebebiyle günler öncesinden tartışılan Nef Stadyumu zemininin son durumunu paylaştı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kulüpten yapılan görsel paylaşımlarda karşılaşmanın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda da kar temizliğinin tamamlandığı ve zeminin derbiye hazır olduğu görüldü.
Yoğun kar yağışının başladığı günden itibaren görevlilerin her gün zeminde temizlik ve bakım yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yoğun çalışmalar sonrası da saha zeminini müsabakaya elverişli hale getirdi.
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