Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 mağlup etti. Seride durumu 2-0 yapan sarı-kırmızılılar yarı finale yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, sahadan 98-94 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Galatasaray, yarı finale yükseldi.
Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan
Galatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş
1. Periyot: 21-25
Devre: 39-48
3. Periyot: 68-74
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2