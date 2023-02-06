Galatasaray Nef'in FIBA Şampiyonlar Ligi maçına erteleme kararı

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Nef, çarşamba günü deplasmanda oynanması planlanan Unicaja Malaga mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:35
Galatasaray Nef'in FIBA Şampiyonlar Ligi maçına erteleme kararı
Abone Ol google-news

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu K Grubu'nda Unicaja Malaga ile oynanacak maçın deprem felaketi nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki diğer şehirleri de etkileyerek hepimizi yasa boğan depremler sebebi ile ülkemizde yapılacak ulusal ve uluslararası tüm spor müsabakaları ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir.

Bu doğrultuda, Basketball Champions League Yönetimi ülkemizde yaşanan olağanüstü durum ve felakete hassasiyet göstererek, 8 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynayacağımız BCL Son 16 Turu K Grubu 3. Maçı olan Unicaja Malaga karşılaşması da dahil olmak üzere tüm Türk takımlarının maçlarını ileri bir tarihe kadar ertelemiştir.

Bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Unicaja Malaga - Galatasaray Nef karşılaşması 8 Şubat Çarşamba günü TSİ 22:30'da oynanması planlanıyordu.


galatasaray nef Unicaja Malaga FIBA Şampiyonlar Ligi deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

Son Dakika: Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı 1762'ye yükseldi

Son Dakika: Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı 1762'ye yükseldi
TFF'den depremzedelere 20 milyon TL bağış

TFF'den depremzedelere 20 milyon TL bağış
Sivasspor yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu depremde yakınlarını kaybetti

Sivasspor yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu depremde yakınlarını kaybetti

En Çok Okunan Haberler