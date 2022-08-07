Galatasaray Nelsson giderse yerine Andreas Hanche-Olsen'i getirecek

07 Ağustos 2022 Pazar, 14:24

Brezilyalı stoper Marcao'yu La Liga ekibi Sevilla'ya satan Galatasaray, stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve Fredrik Midtsjö'yü bulunduran sarı-kırmızılılar, gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen, Victor Nelsson'un durumuna göre transfer edilecek.

Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Nelsson'un satılması ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakılıyor.

MIDTSJÖ'YÜ GETİREN MENAJERLİK ŞİRKETİNE BAĞLI

Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi.