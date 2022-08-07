Galatasaray Nelsson giderse yerine Andreas Hanche-Olsen'i getirecek
Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını hızlandırırken, gözüne Gent'ten Norveçli Andreas Hanche-Olsen'i kestirdi.
Brezilyalı stoper Marcao'yu La Liga ekibi Sevilla'ya satan Galatasaray, stoper transferi için girişimlerini sürdürüyor.
Sabah'ın haberine göre kadrosunda Norveçli Omar Elabdellaoui ve Fredrik Midtsjö'yü bulunduran sarı-kırmızılılar, gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche-Olsen, Victor Nelsson'un durumuna göre transfer edilecek.
Sevilla'nın ısrarla ilgilendiği Nelsson'un satılması ihtimaline karşılık, Olsen transferine sıcak bakılıyor.
MIDTSJÖ'YÜ GETİREN MENAJERLİK ŞİRKETİNE BAĞLI
Olsen, aynı zamanda Midtsjö'yü de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de Sarı-Kırmızılılar'a kendilerinin önerdiği öğrenildi.
Video Haberler
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Harem selamlık plaj!