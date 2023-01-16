Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ı kiralık gönderdi

Süper Lig ekibi Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan'ın TFF 1. Lig kulübü Pendikspor'a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:11
Galatasaray Oğulcan Çağlayan'ı kiralık gönderdi
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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Oğulcan Çağlayan

GİRESUNSPOR'A KİRALANMIŞTI

Oğulcan Çağlayan, sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği Giresunspor'da 11 resmi karşılaşmada görev almıştı.

 


Oğulcan Çağlayan galatasaray Pendikspor

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