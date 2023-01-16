Galatasaray'ın transferdeki ana planı 'nokta atışı'
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın sol bek ve santrafor pozisyonu olmak üzere iki bölgede transfer hamleleri planladığı öne sürüldü.
Galatasaray’ın transfer planı belli oldu. Sarı-kırmızılı takım iddiaya göre yaz dönemindeki gibi bir politika içinde olmayacak. Galatasaray, taraftarı heyecanlandıracak ve büyük ses getirecek isimler yerine, ihtiyaçlara yönelecek. Milliyet'in haberine göre Galatasaray, bu dönemki transfer sloganını “nokta atışı” olarak tanımladı.
Okan Buruk
SOL BEK VE SANTRAFOR TRANSFERİ
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Takım şu anda çok iyi gidiyor. Formumuzu yakaladık. Kulüp, oyuncular ve taraftar, tamamen birbirine kenetlenmiş durumda. Şampiyonluk için çok önemli bir avantaja sahibiz. Ama bu yüzden de rehavete kapılmayacağız. Ancak ne kadar iyi gitsek de işimizi şansa bırakmamalıyız. Bu yüzden sol bekin yanına bir santrfor transferi olmalı. Ayrıca eğer gerekli görülürse kilit bölgelere fırsat transferleri de yapılabilir" dediği aktarıldı.
Haberde sadece aksayan bazı bölgelere takviye yapılması gerektiği fikrinin ön plana çıktığı belirtildi. Bunun için de 3 pozisyon için transfer yapılması planlandığı ileri sürüldü.
Haris Seferovic
FORVETE YENİ İSİM
Sol bek mevkisinin tamamen yerliye dönüştürülmesi kararı alındığı kaydedildi. Aanholt’u gözden çıkaran ve Uğur Çiftçi ile anlaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların, stoper için ise çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Galatasaray’da bir de üçüncü forvet arayışı bulunuyor. Seferovic’i göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar bir de golcü alacak. Kadroda Icardi ile Gomis’in bulunmasından ve yine Barış Alper’in de bu pozisyonda oynayabilmesinden dolayı alınacak golcünün yüksek profil bir isim olmayacağı belirtildi.
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