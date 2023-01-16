Galatasaray'da Okan Buruk'tan Yusuf Demir'e 'hazır ol' mesajı
Süper Lig ekibi Galatasaray'da beklenen etkiyi gösteremeyen Yusuf Demir için teknik direktör Okan Buruk devreye girdi.
Yaz transfer döneminde takıma katılan Yusuf Demir, geldiği günden bu yana pek forma şansı bulamadı.
19 yaşındaki genç futbolcu, şimdiye kadar 6 maçta 129 dakika forma giydi.
Yusuf Demir (ortada)
BURUK'TAN 'HAZIR OL' MESAJI
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise genç sağ kanat oyuncusu ile bir görüşme yaptı.
Buruk, öğrencisi ile yaptığı konuşmada, ona gelecek maçlarda şans bulabileceğini belirtirken, 'Hazır ol' mesajı verdi.
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