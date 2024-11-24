Eski hakemler Bodrum FK - Galatasaray maçını değerlendirdi: Kırmızı kart kararı doğru mu?
Eski hakemler, Galatasaray'ın Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yendi. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonların beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında değerlendirildi.
Ege Bilsel'in Mertens'e müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Bu pozisyon klasik bir sarı kart bana göre. Çünkü oyuncunun her ne kadar rakibine çok belirgin bir temas ve bir süpürme olmasa bile kontrolsüz şekilde kayıyor. Galatasaraylı oyuncu sıçramasa o temas daha fazlasıyla olabilir. Kontrolsüz kaymanın karşılığında çıkan sarı kartta bence eleştirilecek bir durum yok.
Bahattin Duran: Bence de şüphe yok. Benim için de net bir sarı kart. Kontrolsüz bir hareket.
Bülent Yıldırım: Gelişi itibariyle rakip oyuncunun sağlığını tehdit altına alan bir hamle. Hem kramponun kayması hem diz göstermesi dolayısıyla sarı kart doğru.
Ege Bilsel'e gösterilen ikinci sarı kartta hakemin kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Bu benim için bir kontrolsüz basma. İkinci sarı kart kabul. Oyuncunun ihracı doğru karar.
Deniz Çoban: Umut vadeden atak yok. Sportmenlik dışı bir faul yok. Taktik bir faul olduğunu düşünmüyorum çünkü oyuncu dikkatsiz davranıyo ve neticesinde kontrolsüz bir hamlede bulunuyor. Niyeti aslında rakip oyuncuya bir şey yapmamak. Galatasaraylı oyuncu çok akıllı; topu aldığı anda rakip oyuncunun önüne doğru atıyor. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Ona da bir şey diyemezsiniz. Ama şu basma net bir kontrolsüz hareket. Benim için sarı kartta şüphe yok.
Bülent Yıldırım: Bence de kontrolsüz faulden şu basma... Rakip önde, adımızı ayarlamanız lazım. Tendona bastığınız zaman kartı görürsünüz. İkinci sarı kart doğru.
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