Eski hakemler Bodrum FK - Galatasaray maçını değerlendirdi: Kırmızı kart kararı doğru mu?

Ege Bilsel'in Mertens'e müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bu pozisyon klasik bir sarı kart bana göre. Çünkü oyuncunun her ne kadar rakibine çok belirgin bir temas ve bir süpürme olmasa bile kontrolsüz şekilde kayıyor. Galatasaraylı oyuncu sıçramasa o temas daha fazlasıyla olabilir. Kontrolsüz kaymanın karşılığında çıkan sarı kartta bence eleştirilecek bir durum yok.

Bahattin Duran: Bence de şüphe yok. Benim için de net bir sarı kart. Kontrolsüz bir hareket.

Bülent Yıldırım: Gelişi itibariyle rakip oyuncunun sağlığını tehdit altına alan bir hamle. Hem kramponun kayması hem diz göstermesi dolayısıyla sarı kart doğru.