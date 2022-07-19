Galatasaray, Pardubice ile yenişemedi
Süper Lig ekibi Galatasaray, hazırlık maçında Pardubice ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Avusturya kampını tamamladı.
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında Pardubice ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada iki takımın da atakları sonuç vermezken, mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
GALATASARAY'DA SAKATLIK
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın genç futbolcusu Emin Bayram, maçın henüz başında sakatlandı. Mücadeleye devam edemeyen Emin, 6. dakikada yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.
Galatasaray, bu maçla birlikte, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, kısa süre içerisinde İstanbul'a dönecek.
Galatasaray'ın Avusturya kampında aldığı sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray 1-2 Sturm Graz
Galatasaray 0-1 MOL Fehervar
Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc
Galatasaray 0-0 Pardubice
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