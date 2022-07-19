Galatasaray, Pardubice ile yenişemedi

Süper Lig ekibi Galatasaray, hazırlık maçında Pardubice ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Avusturya kampını tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 20:59
Galatasaray, Pardubice ile yenişemedi
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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında Pardubice ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada iki takımın da atakları sonuç vermezken, mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY'DA SAKATLIK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın genç futbolcusu Emin Bayram, maçın henüz başında sakatlandı. Mücadeleye devam edemeyen Emin, 6. dakikada yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.

Galatasaray, bu maçla birlikte, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, kısa süre içerisinde İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'ın Avusturya kampında aldığı sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc

Galatasaray 0-0 Pardubice


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