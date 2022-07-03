Galatasaray, Real Madrid'den ayrılan Isco ile ilgileniyor
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray için transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların, Real Madrid'den ayrılan Isco ile ilgilendiğini yazdı.
Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan Galatasaray transferde gaza bastı.
Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı ile Altay'ın sol beki Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta sahasını kuvvetlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
İspanyol basını, Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Isco'nun geleceğini mercek altına altı.
Diario Sport'ta yer alan haberde, İspanyol yıldızın, son dönemde Real Madrid'de fazla süre alamasa da popülerliğini yitirmediği ve önemli kulüplerin radarında olduğu ifade edildi.
Tecrübeli futbolcunun, 4 büyük ligden de teklif aldığı vurgulanırken; West Ham, Borussia Dortmund, Milan, Juventus, Sevilla, Betis ve Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi.
Yıldız futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüştü.
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