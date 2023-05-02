Galatasaray, Sam Adekugbe ile yolları ayırıyor
Galatasaray, devre arasında Hatayspor'dan kiralanan Sam Adekugbe ile sezon sonu yolları ayırmaya karar verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle etkilenen Hatayspor, Süper Lig'den çekilme kararı almıştı.
Ligden çekildikten sonra birçok oyuncusuyla yolları ayıran Hatay ekibi, Sam Adekugbe'yi de Galatasaray'a kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, devre arasında kiralanan Adekugbe'nin performansından memnun değil.
Sam Adekugbe
YENİ TRANSFER HEDEFİ
Sporx'te yer alan habere göre, Sam Adekugbe'nin hücumdaki etkisizliğini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın Kanadalı sol bekin bonservisini almayacağı iddia edildi.
O bölgede yeni bir transfer yapmayı düşünen Sarı-kırmızılıların sezon sonunda resmi adımları atacağı belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Sam Adekugbe, 1 asist yaptı.
Resmi İlanlar
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