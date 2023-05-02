Galatasaray, Sam Adekugbe ile yolları ayırıyor

Galatasaray, devre arasında Hatayspor'dan kiralanan Sam Adekugbe ile sezon sonu yolları ayırmaya karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:01
Galatasaray, Sam Adekugbe ile yolları ayırıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle etkilenen Hatayspor, Süper Lig'den çekilme kararı almıştı.

Ligden çekildikten sonra birçok oyuncusuyla yolları ayıran Hatay ekibi, Sam Adekugbe'yi de Galatasaray'a kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında kiralanan Adekugbe'nin performansından memnun değil.

Sam Adekugbe

YENİ TRANSFER HEDEFİ

Sporx'te yer alan habere göre, Sam Adekugbe'nin hücumdaki etkisizliğini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın Kanadalı sol bekin bonservisini almayacağı iddia edildi.

O bölgede yeni bir transfer yapmayı düşünen Sarı-kırmızılıların sezon sonunda resmi adımları atacağı belirtildi. 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Sam Adekugbe, 1 asist yaptı.


sam adekugbe galatasaray hatayspor

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