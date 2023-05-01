Galatasaray'a Milot Rashica'dan üzücü haber!

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'ya İngiltere'den talip çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:10
Galatasaray'a Milot Rashica'dan üzücü haber!
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İngiltere Championship (2. Lig) Norwich City'den Galatasaray'a kiralanan Milot Rashica gösterdiği başarılı performans ile alkış topladı.

Taraftarların beğenisi kazanan Rashica transfer iddiası gündeme geldi.

NTV Spor'un Kosovan Football'dan derlediği habere göre, Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Burnley, Milot Rashica'ya talip oldu.

Haberde, İngiliz ekibinin Kosovalı futbolcunun borsevisi için 11 milyon pound ödemeye hazır olduğu belirtilirken Norwich City ile de prensipte anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek.  Milot Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkarken 6 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.


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