Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki serisine son verdi!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:35

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 2 kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada İngiliz ekibine konuk oldu.

İlk hafta sahasında Kopenhag ile karşılaşan "Cimbom", 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalamış ve gruba 1 puanla başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, 2. haftada Manchester United ile Old Trafford Stadı'nda karşılaştı. Müsabakada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2 kez geri düşen Galatasaray, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle geri dönmeyi bilip, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla A Grubu'nda 4 puana çıktı.

Bayern Münih'in 6 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yerleşen Galatasaray, tur atlama yolunda inancını yükseltti.

SON 20 AVRUPA MAÇINDA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 12 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 20 müsabakada sadece 1 kez kaybetse de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemedi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla alan "Cimbom", sonrasındaki 12 grup mücadelesinde 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

İNGİLTERE'DE İLK KEZ KAZANDI

"Cimbom", Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.

Daha önce iç sahada 10, deplasmanda 10 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 21 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, toplamda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.

Elde ettiği galibiyetlerin tamamını sahasında alan Galatasaray, dış sahada İngiliz takımlarına karşı galip gelemedi.

Manchester United galibiyetiyle bu sezon için önemli bir adım atan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki kötü istatistiğini de sonlandırmış oldu.