Yayınlanma: 01.06.2023 - 13:05

Güncelleme: 01.06.2023 - 13:05

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştığı mücadeleyi 4-1 kazanarak 23. şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve hangi gün? Galatasaray şampiyonluğu nerede kutlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, 23. kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını nerede, ne zaman yapacağı merak ediliyor.

Süper Lig'te oynayacağı son maçını ezeli rakibi Fenerbahçe ile NEF Stadyumu'nda oynayacak olan Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını bu maçın sonunda kaldırması bekleniyor.

Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk, "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe ile oynanacak derbide sarı lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı hakkında yorum yapan Metin Öztürk "Fenerbahçe, bizim kardeşimiz... Alkışlarlar ya da alkışlamazlar... Bu onların bileceği iş" şeklinde konuştu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR 2023?

Galatasaray, tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak. 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Aslan, 77 gol atıp kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray, 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları henüz satışa çıkmadı. Bu nedenle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının bilet fiyatlarının ne kadar olduğu bilinmiyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

1. Kategori 18.000 TL

2. Kategori 15.000 TL

3. Kategori 13.500 TL

4. Kategori 11.250 TL

5. Kategori 9.000 TL

6. Kategori 6.750 TL

7. Kategori 4.500 TL

8. Kategori 3.750 TL

9. Kategori 3.375 TL

10. Kategori 2.625 TL

11. Kategori 2.250 TL

12. Kategori 550 TL

13. Kategori 500 TL