Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve hangi gün? Galatasaray şampiyonluğu nerede kutlayacak?
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve hangi gün? Galatasaray şampiyonluğu nerede kutlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştığı mücadeleyi 4-1 kazanarak 23. şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve hangi gün? Galatasaray şampiyonluğu nerede kutlayacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, 23. kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını nerede, ne zaman yapacağı merak ediliyor.
Süper Lig'te oynayacağı son maçını ezeli rakibi Fenerbahçe ile NEF Stadyumu'nda oynayacak olan Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını bu maçın sonunda kaldırması bekleniyor.
Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk, "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.
Fenerbahçe ile oynanacak derbide sarı lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı hakkında yorum yapan Metin Öztürk "Fenerbahçe, bizim kardeşimiz... Alkışlarlar ya da alkışlamazlar... Bu onların bileceği iş" şeklinde konuştu.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR 2023?
Galatasaray, tarihindeki 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Cim-Bom, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkacak. 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Aslan, 77 gol atıp kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray, 82 puanla şampiyonluğa ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe, 77 puanda kaldı.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları henüz satışa çıkmadı. Bu nedenle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının bilet fiyatlarının ne kadar olduğu bilinmiyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
1. Kategori 18.000 TL
2. Kategori 15.000 TL
3. Kategori 13.500 TL
4. Kategori 11.250 TL
5. Kategori 9.000 TL
6. Kategori 6.750 TL
7. Kategori 4.500 TL
8. Kategori 3.750 TL
9. Kategori 3.375 TL
10. Kategori 2.625 TL
11. Kategori 2.250 TL
12. Kategori 550 TL
13. Kategori 500 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!