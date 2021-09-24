Galatasaray, son 4 maç 10 puan kaybetti, eleştiri okları Terim’e yöneldi

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Süper Lig’de 6 haftada 10 puan kaybedip son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray’da kadronun yenilenip gençleşmesine rağmen futbol, beklentileri karşılayamadı, eleştiri okları Fatih Terim’e çevrildi. Tecrübeli hocanın, Kayseri mağlubiyeti sonrası “1 Ocak ve sonrasında müthiş bir G.Saray takımı olacak” diyerek geçmiş sezonlardaki gibi transfer dönemini işaret etmesi tartışma yarattı. Mevcut sorunlar Sarı-Kırmızılı camiada endişeleri artırdı:

13 MAÇTA FARKLI 11’LER

17 futbolcuyla yolları ayırıp 11 transfer yapan ve 25 milyon Avro harcayan Sarı-Kırmızılılarda kadro istikrarı yakalanamadı. Terim, 13 resmi maçta farklı 11’leri sahaya sürdü. Genç isimler, gelecek vaat etse de düzenli şekilde bir arada forma giyemedi. Birçok mevkide ilk tercihin hangi oyuncu olduğu belli değil.

AYNI HATALAR SÜRÜYOR

Savunma, yerleşim, topla çıkış, hücuma geçiş sorunları sürdü; Terim ve ekibi çözüm üretemedi. G.Saray benzer yanlışları sahada tekrarladı, rakiplerince kolay çözülen bir takım haline geldi.

OYUNCULAR DEĞİŞTİ OYUN DEĞİŞMEDİ



- Fatih Hoca’nın, yoğun maç trafiğindeki rotasyonları, maçtaki oyuncu değişiklikleri tartışılıyor. Fizik güç, birkaç maç hariç rakiplerin seviyesinin altında kaldı.

- Son 3 sezonda çok sayıda futbolcu gelip gitse de kısa periyotlar dışında Sarı-Kırmızılıların oyunu değişmedi. Sahada skora, kötü oyuna isyan eden futbolcu eksikliği görülüyor.

ÖZGÜVEN KAYBI YAŞANDI

Üst üste gelen kötü sonuçlar oyuncuları mental açıdan etkiledi, özgüven kaybı yaşandı. Sahada lider oyuncu eksikliği hissedildi.

GİDECEKKEN KALDILAR

Takımdan ayrılması gündemde olan Babel, Feghouli, Diagne, Muhammed, Yedlin ve Luyindama çeşitli sebeplerle G.Saray’da kaldı ancak performansları artmadı.

SÜRPRİZ İSTİFA



Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Ali Gücüm dün istifa etti. Gücüm, kişisel nedenlerle bu kararı aldığını duyurdu. Ali Gücüm, Fatih Terim’e yakınlığıyla bilinen ve bu sezon takımla birlikte olan bir isimdi.

