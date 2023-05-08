Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:02

Güncelleme: 08.05.2023 - 23:13

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada 50 bin kişi önünde oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen oyuncu değiliz ama merkezdeki oyuncular fazla izin verdi. 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti ama biz istediğimiz oyuna getirdik.

"HER HAMLEDE OYUN GERİYE GİTTİ"

Biz de kendimizi avantajlı hale çekebilecek skoru bulabilirdik. 55'ten sonra hamleler yaptık ama her hamlede oyun geriye gitti. Her oyuncu isteyecek. Rakip Galatasaray da olsa istediğimiz sonucu alamıyorsak herkesin sorumluluğu var. Önce benim sorumluluğum var. Biz yolumuza devam edeceğiz.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK"

İlk 4 ile ilgili şansımız devam ediyor. Türkiye Kupası'nda da hedefimiz kazanmak. Avrupa Kupası oynayan takımlar zorlu bir sezon geçiriyor. Biz de üst sırada kalıp Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz.

"ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAM DEMEM"

Ben Fenerbahçeli Emre'yim, taraftar beni çok sahiplendi. Ama hayat bana büyük cümleler kurmamayı öğretti. Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem."