Galatasaray Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:26

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi karşılaşacağı ilk rakip belli oldu.

Avusturya ekiplerinden Sturm Graz, sarı-kırmızılılar ile 18 Temmuz'da hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık programı için, "27 Haziran'da antrenmanlara başlıyoruz. 8 Temmuz Avusturya kampı başlıyor. Gitmeden burada bir maçımız var. Orada 3 maç planlıyoruz. Ondan sonra döndükten sonra maç haftası oluyor" diye konuşmuştu.