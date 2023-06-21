Galatasaray Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya'da yapacağı kamp çalışmalarında Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi karşılaşacağı ilk rakip belli oldu.
Avusturya ekiplerinden Sturm Graz, sarı-kırmızılılar ile 18 Temmuz'da hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık programı için, "27 Haziran'da antrenmanlara başlıyoruz. 8 Temmuz Avusturya kampı başlıyor. Gitmeden burada bir maçımız var. Orada 3 maç planlıyoruz. Ondan sonra döndükten sonra maç haftası oluyor" diye konuşmuştu.
So sieht unser Fahrplan für die Sommervorbereitung aus! ?? #sturmgraz pic.twitter.com/f6p10yslKg— SK Sturm Graz (@SKSturm) June 20, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini isterim
- Polisleri vuranlar nasıl bırakıldı
- Akşener’in karşısına çıkacak isim belli oldu
- Ergün Atalay: 'Kızım Allah yardımcın olsun'
- PFDK'den '5 yıldızlı forma' kararı!
- Meclis'in ilk gerginliği yaşandı!
- Moody's Türkiye için 'faiz' tahminini açıkladı!
- Melih Gökçek hedef gösterdi, öğretmen açığa alındı
- Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılabilir
- 'Ekmekten bile tasarruf edeceğiz'