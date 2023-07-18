Galatasaray - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strum Graz ile karşılaşacak. Hazırlık maçı TSİ 20:00'de başlayacak.
Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
GALATASARAY - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Merkur Arena'da oynanacak hazırlık maçı TSİ 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hazırlık karşılaşması Galatasaray YouTube Katıl hesabından naklen yayımlanacak.
AVUSTURYA'DA SON MAÇ
Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 maç oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, Sturm Graz'la oynayacağı maçla Avusturya kampını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.
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