Galatasaray, Sturm Graz'a mağlup oldu

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:32

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'la karşılaştı. Merkur Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta sarı-kırmızılılar, 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada ilk gol, 7. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

İlk yarısı Galatasaray'ın 1- 0 üstünlüğüyle tamamlandığı maçta Graz ekibi 54 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleri ile öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmazken Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

OKAN BURUK'UN İLK MAÇI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon için teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk, ilk sınavını Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçında verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı da sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

HAZIRLIKLARA GEÇ KATILANLAR MAÇTA OYNAMADI

Galatasaray'da milli takımlarda görev yaptıkları için yeni sezon hazırlıklarına geç katılan oyuncular maçta forma giymedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Fernando Muslera, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra yeni transfer Kazımcan Karataş da maçın kadrosunda yer almadı.

GURBETÇİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Sturm Graz ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka için Graz'a geldi. Merkür Arena'da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı 7 bin 562 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

Galatasaray'ın kalan hazırlık maçları şu şekilde:

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)