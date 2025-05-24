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Galatasaray takım otobüsüne saldırı: Camı kırıldı!

Galatasaray takım otobüsüne saldırı: Camı kırıldı!

24.05.2025 21:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray takım otobüsüne saldırı: Camı kırıldı!

Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu maçta Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Otobüs camları saldırıda kırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu.

Stadyum dışında bekleyen Galatasaray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.

Otobüste 1972 yılında kazanılan ilk yıldızın üstüne taş isabet etti ve cam kırıldı.


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